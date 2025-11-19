Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Ziekenhuissites uit de lucht na mogelijke hack

,

Twee websites van ziekenhuis Isala zijn woensdagochtend onbereikbaar. De instelling, die locaties in Zwolle en Meppel heeft, onderzoekt of isala.nl en isalawerkt.nl gehackt zijn. Een woordvoerster van het ziekenhuis zegt dat na berichtgeving van het Dagblad van het Noorden.

Volgens Isala was er in elk geval geen sprake van een gepland onderhoud. Het is niet bekend hoelang het duurt om de sites weer in de lucht te krijgen. Afspraken en operaties gaan gewoon door en patiënten kunnen nog wel inloggen in hun dossier op mijnisala.nl, zegt de woordvoerster.

Dagblad van het Noorden meldt ook dat de site van het Martini Ziekenhuis woensdag korte tijd gehackt is geweest. Op de site stonden extreemrechtse berichten zoals ‘Heil Hitler’ en ‘1488’. Het Groningse ziekenhuis was nog niet bereikbaar voor een reactie. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:TechnologieZiekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

12:36 Ziekenhuissites uit de lucht na mogelijke hack
10:57 Adrz opent hybride operatiekamer
18 nov 2025 Storing in Máxima MC in Eindhoven en Veldhoven voorbij
18 nov 2025 Netwerkstoring in Máxima MC: geen operaties
17 nov 2025 Wereldprimeur in het Radboud: dna-test zeldzame ziektes

Interessant voor u

Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 – Julian Bushoff, kandidaat-Kamerlid ...
· 0 jaar geleden
Webinar Data & Security in de zorg – Skipr webinar in ...
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties