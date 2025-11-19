Ziekenhuissites uit de lucht na mogelijke hack

Twee websites van ziekenhuis Isala zijn woensdagochtend onbereikbaar. De instelling, die locaties in Zwolle en Meppel heeft, onderzoekt of isala.nl en isalawerkt.nl gehackt zijn. Een woordvoerster van het ziekenhuis zegt dat na berichtgeving van het Dagblad van het Noorden.

Volgens Isala was er in elk geval geen sprake van een gepland onderhoud. Het is niet bekend hoelang het duurt om de sites weer in de lucht te krijgen. Afspraken en operaties gaan gewoon door en patiënten kunnen nog wel inloggen in hun dossier op mijnisala.nl, zegt de woordvoerster.

Dagblad van het Noorden meldt ook dat de site van het Martini Ziekenhuis woensdag korte tijd gehackt is geweest. Op de site stonden extreemrechtse berichten zoals ‘Heil Hitler’ en ‘1488’. Het Groningse ziekenhuis was nog niet bereikbaar voor een reactie. (ANP)