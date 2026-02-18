Skipr

Ziekenhuizen bundelen krachten binnen nieuw cardiologienetwerk

,

Elf ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland gaan nauwer samenwerken aan toegankelijke en passende hartzorg. Onder de naam CardioNoVo+ hebben zij een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Het aantal mensen met hartproblemen in Nederland blijft stijgen. “Om aan deze groeiende zorgvraag te voldoen, is samenwerking tussen ziekenhuizen en andere zorginstellingen op het gebied van cardiologie noodzakelijk”, aldus het OLVG.

Altijd toegang

Daarom hebben Amsterdam UMC, BovenIJ, Dijklander, Flevoziekenhuis, Noordwest Ziekenhuisgroep, OLVG, Rode Kruis Ziekenhuis, Spaarne Gasthuis, Tergooi MC, Zaans Medisch Centrum en Ziekenhuis Amstelland zich verenigd binnen CardioNoVo+.

Met het hartzorgnetwerk willen de ziekenhuizen ervoor zorgen dat alle patiënten met een cardiologische zorgvraag in de regio altijd toegang hebben tot goede en passende zorg, ongeacht in welk ziekenhuis ze binnenkomen.

Samen verbeteren

Binnen het netwerk werken de ziekenhuizen samen aan regionale verbetertrajecten en gezamenlijke afspraken om de wachttijden te verkorten. “Ook zorgen ze ervoor dat patiënten zorg krijgen op een plek die het beste past bij hun persoonlijke situatie.”

CardioNoVo+ volgt het voorbeeld van het eerder opgerichte netwerk voor oncologie, OncoNoVo+.

14:21 Ziekenhuizen bundelen krachten binnen nieuw cardiologienetwerk
