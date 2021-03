Ziekenhuizen gaan ongebruikte medicatie opnieuw uitgeven

Jaarlijks wordt in Nederland voor minimaal 100 miljoen euro aan ongebruikte medicijnen weggegooid, aldus projectleider Charlotte Bekker van het Radboudumc. Soms hebben mensen te veel medicijnen ontvangen. In andere gevallen beviel het middel niet en is overgestapt op een ander medicijn. Na iemands overlijden blijven soms ook geneesmiddelen over. Weggooien van medicijnen is slecht voor het milieu. Er is ook sprake van verspilling, want goede producten waarvoor al is betaald worden niet gebruikt.

Temperatuurchip

De ziekenhuizen gaan een jaar experimenteren met hun plan. In de doosjes van oncologische medicijnen wordt een temperatuurchip mee verpakt. De dozen worden verzegeld. De ziekenhuisapotheken controleren bij ingeleverde, overgebleven medicijnen of het zegel niet verbroken is. Daarna controleren ze de houdbaarheidsdatum en of de bewaartemperatuur niet is overschreden. Als alles in orde is, gaan de medicijnen naar een andere patiënt. Indien de proef met de oncologische middelen een succes is, wordt bekeken of het ook met andere medicijnen kan, zegt het Radboudumc. (ANP)