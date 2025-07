Ziekenhuizen melden honderdduizenden no-shows

Aangezien net wat minder dan de helft van alle ziekenhuizen cijfers aanleverde, ligt het totale aantal no shows in Nederlandse ziekenhuizen een stuk hoger dan de gemelde achthonderdduizend. De afdelingen kindergeneeskunde, oogheelkunde en dermatologie hebben het meest te kampen met no-shows. Er zijn verschillende oorzaken, zoals familieomstandigheden, afspraken vergeten of de patiënt weet niet dat er een afspraak gemaakt is.

Kosten

De kosten per gemiste afspraak liggen tussen de ondervraagde ziekenhuizen tussen de 50 en 150 euro. Dat brengt de totale rekening op 40 tot 120 miljoen euro voor alleen al de dertig deelnemende ziekenhuizen. Daarnaast kost het veel tijd, voor zowel de gemiste afspraak zelf als het inplannen van een nieuwe afspraak. EenVandaag gaat in een uitzending dieper in op het onderwerp.

Aanpak

Ziekenhuizen doen er van alles aan om de cijfers naar beneden te krijgen, blijkt uit de uitvraag van EenVandaag. Naast herinneringen zetten ze steeds vaker algoritmes in die voorspellen welke patiënten veel kans hebben om een afspraak te missen. Zij worden er vervolgens nog eens extra aan herinnerd. Vier ziekenhuizen geven aan een rekening te sturen naar de patiënt als die geen goede reden heeft, nog eens drie ziekenhuizen zijn dat van plan. Enkele ziekenhuizen zeggen patiënten na herhaald no-shows terug te sturen naar de huisarts om een nieuwe verwijzing te halen. Zo verhoogt het probleem ook de werkdruk in de huisartsenzorg.