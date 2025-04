Ziekenhuizen meten automatisch pollen met nieuwe apparatuur

Ziekenhuizen in Leiden en Helmond meten vanaf nu automatisch wat voor pollen in de lucht zit.

Voor mensen met hooikoortsklachten is dat nuttige informatie. Ze weten dan beter waar ze aan toe zijn en kunnen bijvoorbeeld medicatie erop aanpassen.

Pollenmetingen

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Elkerliek ziekenhuis doen al vijftig jaar pollenmetingen, maar met nieuwe apparatuur en bijbehorende software gaat dat veel sneller. Binnen een seconde kan ermee worden gemeten welke pollensoorten in de lucht zitten.

Het analyseren van pollen is tot dusver handwerk. De uitkomst duurt ongeveer een week. “Dankzij de nieuwe technologie kan de monitoring nu aanzienlijk sneller en efficiënter”, laat het LUMC weten.

Boom- en plantensoorten

De systemen worden eerst getest. Als dat een succes is, willen de ziekenhuizen de resultaten beschikbaar maken voor het publiek. Iedereen kan dan bekijken van welke boom- en plantensoorten op dat moment pollen in de lucht zit. De verwachting is dat dit zo’n twee jaar gaat duren.

Luchtvochtigheid

Naast de natuur is het weer van grote invloed op hooikoortsklachten. Droogte en een lage luchtvochtigheid leiden doorgaans tot een hogere pollenconcentratie. Volgens de website pollennieuws.nl, die pollenverwachtingen maakt, is nu in vrijwel heel het land sprake van “veel” tot “extreem veel” pollen in de lucht. Volgens meetgegevens uit Helmond van vorige week ging het toen onder meer om stuifmeel van berken en essen. (ANP)