Ziekenhuizen noorden sturen Kuipers brief over kinderhartchirurgie

Dertien ziekenhuizen in Noord-Nederland hebben dinsdag een brief naar minister Kuipers van VWS gestuurd met het verzoek het besluit over de kinderhartchirurgie terug te draaien. “We maken ons ernstig zorgen over het besluit van de minister”, aldus de ziekenhuizen.

De ziekenhuizen vragen Kuipers de keuze van zijn voorganger De Jonge “te heroverwegen of aan te passen, nadat door derden een grondige impactanalyse is uitgevoerd”. De brief aan de minister is een initiatief van bestuursvoorzitter André Postema van het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Alle ziekenhuizen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel hebben de brief ondertekend: “Voor de zorginfrastructuur in Noord-Oost Nederland is het Centrum voor Congenitale Hartafwijkingen van het UMCG een door ons zeer gewaardeerd expertisecentrum voor diagnostiek en behandeling van patiënten met aangeboren hartafwijkingen en in dit kader een onmisbare schakel.”

Bijkomende effecten

De ziekenhuizen wijzen ook op de bijkomende effecten van het besluit: “Bijvoorbeeld de acute (kind-)zorg in onze regio. Het UMCG is het enige centrum in de regio waar voor ernstig zieke kinderen IC-zorg kan worden geboden,” staat in de brief.

Serie concentratie kinderhartchirurgie

Zorgvisie schrijft een serie over de concentratie van kinderhartchirurgie: