Ziekenhuizen richten oncologisch netwerk op in Oost-Nederland

Patiënten met kanker in Oost-Nederland de beste oncologische zorg geven, ongeacht in welk ziekenhuis: dat is de inzet van de samenwerking van acht ziekenhuizen en de Radiotherapiegroep in deze regio. Zij ondertekenden donderdag een samenwerkingsovereenkomst.

Bernhoven, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Maasziekenhuis Pantein, Radboudumc, Radiotherapiegroep en het ARTZ Oncologisch netwerk (Rijnstate, Slingeland Ziekenhuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei) willen met het oncologisch netwerk een antwoord geven op de ontwikkelingen in de zorg. Het aantal patiënten met kanker neemt toe en de diagnostiek, behandeling en nazorg voor deze patiënten worden complexer. Daarbij staan de budgetten ernstig onder druk en worden er steeds hogere kwaliteitseisen gesteld.

Kees van Arkel, internist-oncoloog in het Slingeland Ziekenhuis: “De behandelaren gaan hierdoor meer gebruikmaken van elkaars expertise en mogelijkheden. Zo blijven de behandelingen up-to-date en hoeft de patiënt niet extra te reizen. De juiste zorg dicht bij huis.”

In eigen omgeving behandelen

Het streven is oncologiepatiënten zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te behandelen. Ze kunnen worden behandeld in het vertrouwde ziekenhuis en voor een specifieke ingreep of behandeling naar een gespecialiseerd ziekenhuis in het netwerk worden verwezen.

Irene Dingemans van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) vindt een regionaal oncologienetwerk goede kansen bieden voor patiënten. “Alle patiënten met kanker moeten expertzorg kunnen krijgen. Dat is beter mogelijk als ziekenhuizen samenwerken en zorgprofessionals hun krachten bundelen. Door samenwerking en taakverdeling kunnen alle patiënten de best mogelijke zorg krijgen.”

Speerpunten van het netwerk

Het oncologisch netwerk Oost-Nederland zet in op drie speerpunten: regionaal partnership, vooroplopen in innovaties en waardegedreven zorg. Daarbinnen zijn verschillende doelen, zoals regionale multidisciplinaire patiëntbesprekingen, het meten en publiceren van kwaliteitscijfers en samen beslissen door patiënt en specialist.

Een van de eerste doelen is afstemming van behandeltrajecten voor de hele regio: komt een patiënt in een van de ziekenhuizen voor een bepaald type kanker, dan is de aanpak en behandeling hiervan in alle ziekenhuizen hetzelfde. Deze bundeling van expertise en ervaring zal, samen met innovaties van de oncologische zorg, gaan leiden tot meer waardegedreven zorg in de regio Oost-Nederland.