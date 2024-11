Ziekenhuizen verdienen steeds meer met beleggen. Dat blijkt uit onderzoek van BNR. In de noodlijdende sector is elke extra euro welkom, maar niet alle ziekenhuizen profiteren van de trend.

De waarde van de in jaarverslagen gerapporteerde portefeuille is sinds 2019 gegroeid van ruim 40 miljoen naar ruim 61 miljoen euro, belegd in aandelen en obligaties. BNR sloeg de jaarverslagen van ruim zeventig aan ziekenhuis gelieerde steunstichtingen erop na. Hiervan bleken er zeventien inmiddels actief op de beurs.

Zwaar weer

De ziekenhuissector zit in financieel zwaar weer. Bijna de helft van de ziekenhuizen behaalde in 2023 minder dan 1 procent rendement en de zorguitgaven stijgen nog steeds, rapporteerde accountantskantoor BDO vorige week. In deze financiële omstandigheden zijn bijdragen van steunstichtingen van groot belang. (ANP/BNR)