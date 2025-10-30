Skipr

Ziekenhuizen willen dat kabinet met suikertaks komt tegen kwalen

,

Academische ziekenhuizen willen dat het volgende kabinet meer maatregelen neemt om te voorkomen dat mensen gezondheidsproblemen krijgen.

Ze pleiten onder meer voor een “slimme suikertaks”, waarbij de heffing op eten of drinken hoger wordt naarmate er meer suiker in zit. Dat moet mensen stimuleren om gezonder te leven.

Van zorg naar gezondheid

De koepelorganisatie van universitair medische centra, UMCNL, noemt dat een “beweging van zorg naar gezondheid: pas het zorgstelsel zo aan dat investeren in preventie daadwerkelijk gaat lonen.”

Nederland heeft met de andere landen in de NAVO afgesproken om meer geld uit te trekken voor defensie. UMCNL wil dat een deel van dat geld naar de zorg gaat. “We moeten voorbereid zijn op conflicten en mogelijke pandemieën, maar ook op klimaatverandering.”

