Ziekteverzuim in Limburgse ziekenhuizen stijgt weer

Doordat meer mensen zich hebben ziek gemeld kan de druk op de zorg weer toenemen. Het ROAZ Limburg houdt de “aanzienlijke stijging” in de gaten. Omdat de situatie per ziekenhuis anders is, worden er geen gezamenlijke maatregelen genomen in Limburg om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk afspraken worden afgezegd. “Niets zou erger zijn dan weer zorg te moeten afzeggen, terwijl al veel mensen op uitgestelde behandeling wachten”, aldus Mertens.

Opleving corona

Het RIVM ziet deze week ook een toename in het aantal mensen met een coronabesmetting. De overheid hield hier al langer rekening mee doordat versoepelingen van de coronaregels konden leiden tot een nieuwe opleving van het virus. Daarnaast neemt het aantal coronabesmettingen in carnavalgebied ook toe. (ANP)