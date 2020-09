Ziekteverzuim in zorg het hoogst van alle sectoren in Nederland

Het ziekteverzuim in de zorgsector is in het tweede kwartaal van dit jaar opgelopen tot 6,1 procent, van 5,7 procent in dezelfde periode een jaar eerder. Volgens statistiekbureau CBS is het verzuim in de zorg daarmee hoger dan in alle andere sectoren in Nederland. In het eerste kwartaal van dit jaar lag het percentage zieke medewerkers in de zorg echter nog hoger: 6,6 procent.