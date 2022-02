Zilveren Kruis eist 2 miljoen wegens zorgfraude

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft wegens vermoeden van fraude een vordering van 2 miljoen euro ingediend in het faillissement van zorgstichting Care To Get There (C2GT). Dit meldt De Telegraaf . Het betreft de door Zilveren Kruis betaalde zorgkosten over een periode van drie jaar. De verzekeraar is hiermee in één klap de grootste schuldeiser van C2GT, direct na de Belastingdienst en het UWV.

De Rotterdamse Care To Get There, dat verstandelijk gehandicapten en veroordeelde criminelen met een psychiatrische stoornis begeleidt, is vorig jaar failliet verklaard.

Signalen van fraude

Zilveren Kruis stopte begin 2021 al met de samenwerking na signalen van fraude en de daaropvolgende weigering van bestuurders tot inzage in cliëntendossiers. Bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, die de forensische zorg bij C2GT betaalde, is ook een onderzoek gestart naar de vraag of de in rekening gebrachte zorg wel daadwerkelijk verleend is.

Wantoestanden

De Telegraaf berichtte vorig jaar ook over wantoestanden bij de zorgstichting, waarbij medewerkers al eerder betrokken waren bij zorgfraude. Curator Roel Slotboom noemt in het onlangs verschenen faillissementsverslag de administratie van C2GT op het punt van onderbouwing van verleende zorg ’niet optimaal’. Ook zijn er volgens hem vlak voor het faillissement betalingen verricht aan gelieerde partijen. Daar loopt nog onderzoek naar. Volgens het bestuur van C2GT zelf ontstonden de financiële problemen doordat de verhuurder van een zorglocatie ’onrechtmatig’ beslag op bankrekeningen liet leggen, waardoor de bedrijfsvoering ’volledig werd lamgelegd’.