ZiN: veel medicijnen tegen spierziekten op komst

Volgens de Horizonscan komen er zeventien nieuwe geneesmiddelen tegen spierziekten op de markt in 2023 en 2024. “Een opvallend hoog aantal, want in eerdere Horizonscans waren het er gemiddeld vijf”, aldus het Zorginstituut. De nieuwe geneesmiddelen zijn onder meer voor de behandeling van mensen met de spierziekten Duchenne, ALS en myasthenia gravis.

EU-beleid

Volgens Marcel Timmen, directeur van Spierziekten Nederland, is het weesgeneesmiddelenbeleid van de Europese Unie (EU) een mogelijke oorzaak van deze stijging. “Sinds 1999 voert de EU een weesgeneesmiddelenbeleid dat het voor farmaceutische bedrijven aantrekkelijker moet maken om medicijnen te ontwikkelen voor kleine groepen patiënten. Dat zie je nu tot uiting komen in het aantal geneesmiddelen voor spierziekten.” Verder is bij veel spierziekten sprake van een medische noodzaak, waardoor de kans groot is dat artsen een geneesmiddel voorschrijven. “Ook dát is interessant voor fabrikanten.” Veel van de geneesmiddelen die zichtbaar zijn op de Horizonscan zijn bedoeld om de spierziekte te stabiliseren, niet om patiënten volledig te genezen.

Inschattingen Zorginstituut

In de Horizonscan kijkt het Zorginstituut vooruit op geneesmiddelen die op de markt verwacht worden en de mogelijke impact hiervan. Het Zorginstituut schat het aantal verwachte gebruikers in de nieuwe scan scherper in dan voorheen. Met goede inschattingen van patiëntaantallen kan het Zorginstituut beter bepalen of nieuwe medicijnen direct vergoed kunnen worden uit het basispakket van de zorgverzekering of dat ze in de sluis moeten komen.