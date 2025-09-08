ZKN benoemt drie nieuwe leden college van deskundigen

ZKN, de branchevereniging van zelfstandige klinieken, heeft drie nieuwe leden van het college van deskundigen benoemd. Het college van deskundigen van ZKN bewaakt de kwaliteitseisen van het ZKN-keurmerk.

De nieuwe leden zijn Marcus Muche, dermatoloog bij Mohs Klinieken, Marnix Niggebrugge, orthopedisch chirurg bij Bergman Clinics en Christine Kestens, medisch adviseur bij zorgverzekeraar CZ.

Met deze nieuwe leden is het college van deskundigen weer op volle sterkte, laat ZKN weten. Het College heeft in totaal 13 leden, en bestaat uit vertegenwoordigers van ZKN-klinieken met de grootste specialismen, en vertegenwoordigers van verzekeraars, patiëntenorganisaties en toetsende instanties van het ZKN-keurmerk. Voorzitter van het college van deskundigen is Marian Kaljouw.