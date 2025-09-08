Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

ZKN benoemt drie nieuwe leden college van deskundigen

,

ZKN, de branchevereniging van zelfstandige klinieken, heeft drie nieuwe leden van het college van deskundigen benoemd. Het college van deskundigen van ZKN bewaakt de kwaliteitseisen van het ZKN-keurmerk.

De nieuwe leden zijn Marcus Muche, dermatoloog bij Mohs Klinieken, Marnix Niggebrugge, orthopedisch chirurg bij Bergman Clinics en Christine Kestens, medisch adviseur bij zorgverzekeraar CZ.

Met deze nieuwe leden is het college van deskundigen weer op volle sterkte, laat ZKN weten. Het College heeft in totaal 13 leden, en bestaat uit vertegenwoordigers van ZKN-klinieken met de grootste specialismen, en vertegenwoordigers van verzekeraars, patiëntenorganisaties en toetsende instanties van het ZKN-keurmerk. Voorzitter van het college van deskundigen is Marian Kaljouw.

Reageer op dit artikel
Meer over:Zbc

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

8 sep 2025 ZKN benoemt drie nieuwe leden college van deskundigen
2 jul 2025 Oogkliniek Zeeland start in Zierikzee
2 jul 2025 Dijklander Ziekenhuis brengt oogzorg onder bij Eyescan
1 jul 2025 DC Klinieken neemt de Vrouwenkliniek over
6 jun 2025 DC Klinieken en 247dermatologist gaan samenwerken

Interessant voor u

146 Wat staat er voor de zorg op het spel bij de verkiezingen?

Naar de podcast

145 | Podcast Voorzorg | Als het helemaal misgaat tijdens een operatie: het verhaal van chirurg Jaap Hamming

Naar de podcast

144 Passende zorg in de praktijk | Minder tijd per cliënt en meer kwaliteit met reablement

Naar de podcast

143 | Voorzorg | Zo bleef kwaliteit in de medisch specialistische zorg een black box

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Arbeidsgerichte zorg geeft lucht op de krappe arbeidsmarkt. Aflevering 3: Radboud Universitair Medisch Centrum

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Hoe haal je met technologie het maximale uit de beschikbare zorgcapaciteit?

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties