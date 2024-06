ZN vraagt nieuwe kabinet om investering in gezonde samenleving

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor duidelijke keuzes van het nieuwe kabinet. Er moet volgens de brancheorganisatie geïnvesteerd worden in een gezonde samenleving zodat de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft.

Zorgverzekeraars benadrukken dat hun zorgplicht niet ‘stand-alone’ staat; de zorgplicht is steeds meer afhankelijk van de keuzes, informatie-uitwisseling en medewerking van de overheid en de zorgsector; of het gebrek hieraan.

Bekostiging wijkverpleging en ggz

De Tweede Kamer heeft onlangs besloten de nieuwe bekostiging voor zowel de wijkverpleging als de ggz op losse schroeven te zetten. Zorgverzekeraars maken zich hier zorgen om. En vrezen dat de onduidelijkheid over de bekostiging de zorgplicht gaat schaden omdat belangrijke inkoopinformatie dreigt te verdwijnen, zoals cliëntprofielen, DSM en de HoNOS+.

Toegankelijke zorg

Volgens de zorgverzekeraars dreigt de zorg steeds minder toegankelijk te worden doordat de gezondheidszorg steeds zwaarder onder druk komt te staan van grote demografische en maatschappelijke veranderingen. “Bovendien is de zorg het vangnet geworden voor mensen die onvoldoende hulp krijgen bij maatschappelijke problemen.”

ZN vraagt daarom in de brief om flinke investeringen in het sociaal domein, versnelling op de inzet van passende zorg, vertrouwen in de regionale zorgplannen en duidelijkheid over de financiële kaders voor 2025 en verder.

IZA

“Ons zorgverzekeringsstelsel biedt veel mogelijkheden om oplossingen te vinden voor deze uitdagingen. Zo werken zorgverzekeraars op basis van het Integraal Zorgakkoord samen om de zorg in alle regio’s toegankelijk te houden. Zorgverzekeraars zijn daarom positief over het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB waarin is afgesproken om door te gaan met het Integraal Zorgakkoord.”