Zo wil Ommelander Ziekenhuis uit de financiële malaise klimmen

Het Ommelander Ziekenhuis heeft in 2023 een verlies van 2,4 miljoen euro geleden. Aantrekkelijker werkgeverschap, betere tarieven en meer verwijzingen moeten het ziekenhuis uit de financiële slop trekken.

Terwijl het Groningse ziekenhuis op een positief resultaat van 2,9 miljoen euro rekende, eindigde het in de min. “Zoals veel ziekenhuizen, kreeg ook het Ommelander te maken met forse prijsstijgingen en loonontwikkeling, stijging van het ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt”, deelt Ommelander Ziekenhuis. Dit zorgde voor hogere kosten en minder omzet.

Herstelmaatregelen

Dagblad van het Noorden meldt dat het ziekenhuis door het verlies niet aan de banknormen voldoet. Zes jaar na de opening van het nieuwbouw ziekenhuis staat er nog zo’n 70 miljoen euro aan schulden. Banken hebben op basis van het herstelplan toegezegd de banknormen tijdelijk te versoepelen. Het ziekenhuis heeft daarom herstelmaatregelen in gang gezet. “Inmiddels zijn er in 2024 7 procent meer verwijzingen naar het ziekenhuis ten opzichte van 2023.”

Met het UMCG wordt er samengewerkt aan het bemensen van moeilijk in te vullen functies. “Deze gezamenlijke aanpak heeft voor beide partijen voordelen, waaronder een grotere aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt.” De introductie van combifuncties is inmiddels succesvol gebleken voor het invullen van vacatures van spoedartsen. “Naast deze gezamenlijke aanpak, wordt gewerkt aan het verbeteren van processen en slimmer werken, zonder daarbij aan kwaliteit in te leveren.” Dagblad van het Noorden meldt dat het ziekenhuis daarnaast kostendekkende tarieven wil afspreken met de zorgverzekeraars.