ZonMw: ‘AI in de zorg nog te versnipperd’

Artificial intelligence (AI) in de zorg heeft veel potentie. Daarvoor is het wel noodzakelijk om zes kennishiaten te adresseren. Dat blijkt uit het rapport ‘Toekomstbestendige zorg met AI’ van ZonMw.

VWS-minister Fleur Agema ontving het rapport dinsdag uit handen van ZonMw-voorzitter Arfan Ikram. Technopolis maakt het signalement in opdracht van ZonMw.

Kennishiaten

AI maakt het mogelijk om op basis van grote datasets patronen te herkennen. Dat kan op allerlei terreinen tijd besparen en resultaten verbeteren. In dit nieuwe signalement staat bijvoorbeeld dat er diverse mogelijkheden zijn om met AI de arbeidsdruk op termijn te verlichten. Ook bij medicijnontwikkeling, diagnostiek, prognostiek en preventie is veel potentie voor AI-toepassingen.

Het signalement maakt wel duidelijk dat er zes cruciale kennishiaten zijn. Dat zijn de (lange termijn) effecten van AI op zorguitkomsten, validatie van AI-modellen, ethische en sociale vraagstukken, aantoonbare waarde en impact, AI-readiness van zorgorganisaties en opschaling van bewezen innovaties.

Nationale aanpak

“We zien nu te veel versnippering bij AI”, zegt Arfan Ikram. “De ontwikkelingen gaan razendsnel en gerichte coördinatie is nodig. Daarom is onze overkoepelende aanbeveling aan VWS om het voortouw te nemen voor een gedragen nationale aanpak, in samenwerking met het zorgveld.”

Het rapport geeft vijf aanbevelingen; creëer de juiste randvoorwaarden voor krachtenbundeling en opschaling, ontwikkel een kennisagenda, maak financiering beschikbaar voor praktijkgerichte zorginnovatie en implementatie, ondersteun ontwikkelaars en zorginstellingen bij interpretatie van wet- en regelgeving, maak de ondersteuning voor zorginstellingen eenvoudiger en transparanter.”

Kansen verzilveren

“Dit rapport maakt helder waaraan we precies moeten werken om de unieke kansen van AI te verzilveren”, zegt minister Agema. “AI biedt ongekende mogelijkheden voor speech-to-text, dossiervorming, samenvattingen, opstellen van brieven, planning, logistiek, diagnostiek, enzovoorts. Er is alleen wel scholing nodig. Niet alleen om met AI te leren werken, maar ook om de uitrol en opschaling veilig, zorgvuldig en ethisch te laten verlopen. We nemen de aanbevelingen ter harte.”