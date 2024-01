Zonnebrandproducten minder effectief dan gedacht

Hierdoor beschermen zonnebrandproducten in de praktijk veel minder dan staat aangegeven. Dat blijkt uit een overzichtsdocument van het RIVM.

Consumenten smeren doorgaans 0,5 milligram per vierkante centimeter zonnebrandmiddel op hun huid, terwijl laboratoriumtesten 2 milligram per vierkante centimeter aanhouden.

Beschermingsfactor

Zonnebrandproducten zorgen ervoor dat minder UV-straling de huid bereikt. Hoe hoger de beschermingsfactor en hoe dikker de op de huid aangebrachte laag, hoe meer een product beschermt tegen huidverbranding. De beschermingsfactoren SPF50, SPF30 en SPF20 geven aan dat mensen vijftig, dertig of twintig maal langer in de zon kunnen zitten zonder te verbranden dan zonder te smeren. In de praktijk is dit maar zeven, vier en twee maal langer.

UV-straling

UV-straling wordt, afhankelijk van de golflengte, onderverdeeld in UVA-, UVB- en UVC-straling. Huidverbranding wordt vooral veroorzaakt door UVB. Een verbrande huid vergroot de kans op melanoom, de gevaarlijkste vorm van huidkanker. Hierdoor was lange tijd de gedachte dat alleen UVB huidkanker veroorzaakt. De laatste jaren vinden wetenschappers steeds meer bewijs dat ook UVA hieraan kan bijdragen.

Sommige zonnebrandproducten beschermen ook in enige mate tegen UVA. Maar hoe goed ze dit doen, staat niet duidelijk op de verpakking. Er zijn nu geen Europese voorschriften om consumenten goed te informeren over de beschermende werking van zonnebrandproducten tegen UVA.