Zorg en welzijn start jongerencampagne ‘Kom zorgen dan!’

De eerste stap naar meer personeel in de zorg is het enthousiasmeren van de zorgverleners van de toekomst: jongeren op de middelbare school. Dat is de mening van de samenwerkende regionale werkgeversorganisaties, verenigd in RegioPlus.

Daarom starten zij het nieuwe label ‘Kom zorgen dan’.

Via allerlei communicatie-uitingen worden jongeren naar www.ontdekdezorg.nl/studie geleid, waarop zij alle relevantie informatie kunnen vinden over wat werken in de zorg inhoudt. De centrale boodschap is dat elk talent welkom is binnen de zorg: talenten die de jongeren al hebben, maar waarvan ze zich vaak niet realiseren dat dit juist krachten zijn die ze in hun toekomstige werk kunnen inzetten. Teamspelers, aanvoerders, luisterende oren en energieke stuiterballen: voor elk talent is een passende zorgopleiding te vinden.

Jongerenlabel ‘Ik Zorg’

Deze talenten en het werken in de zorg worden met fotografie dicht bij de leefwereld van de jongeren gebracht. Vervolgens worden ze uitgedaagd om hier actie op te ondernemen. ‘Dus wat houdt je tegen… Kom zorgen dan!’ . Het label is net als de ‘Ik Zorg’-campagne open source: elke zorg- en welzijnsorganisatie en onderwijsinstelling kan via ‘Kom zorgen dan’ communiceren richting jongeren.