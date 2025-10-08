Skipr

Thema: Beleid en management
Zorg- en welzijnsuitgaven met bijna 9 procent gestegen

,

Nederland heeft vorig jaar ongeveer 155 miljard euro uitgegeven aan gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang en welzijn. Dat komt neer op zo’n 8610 euro per persoon. Het bedrag is bijna 9 procent hoger dan een jaar eerder.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek stegen de kosten voor jeugdzorg, kinderopvang en welzijn het sterkst. Daaraan werd 27,1 miljard euro uitgegeven, bijna 15 procent meer dan een jaar eerder. De kosten voor geestelijke gezondheidszorg stegen met zo’n 10 procent.

Zorg thuis

Ook de uitgaven aan verpleging en verzorging groeiden met ongeveer een tiende. Het meeste geld in die categorie gaat naar instellingen zoals verpleeghuizen, maar de kosten voor zorg thuis namen snel toe. De uitgaven aan zorg, welzijn en kinderopvang vormen 13,8 procent van de totale Nederlandse economie. Van elke 7 euro gaat dus ongeveer 1 euro naar zorg, welzijn en kinderopvang. Dit percentage groeit aanmerkelijk sneller dan de economie als geheel.

(ANP/Redactie Skipr)

