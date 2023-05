‘Zorg is tot 6,45 miljoen euro kwijt voor deelnameverplichting kwaliteitsregisters’

Bankmagazin © Gina Sanders / fotolia.com

De schatting is gebaseerd op één extra kwaliteitsregistratie per zorgaanbieder. Voor de berekening is uitgegaan van 69 ziekenhuizen en 313 zbc’s in Nederland en is rekening gehouden met een deel van de zorgaanbieders dat nog handmatig aanlevert. Handmatig invoeren van kwaliteitsgegevens kost een ziekenhuis tussen de 4300 en 17.000 euro per jaar. Slechts 25 procent van de kwaliteitsregistraties wordt volledig automatisch aangeleverd via een koppeling met het epd. De eenmalige investering voor strengere naleving van de deelname aan kwaliteitsregistraties bedraagt 71.539 euro. Daar tegenover staan wijzigingen in de contractenstructuur. Deze leveren een structurele kostenbesparing op voor alle zorgaanbieders gezamenlijk van ruim 2,5 miljoen euro.

Wkkgz

De huidige Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg uit 2016 wordt aangepast in verband met de verplichte kwaliteitsregistraties waar zorgaanbieders aan mee moeten werken. Ook moet de vernieuwde wet de overheid meer grip geven op het grote aantal kwaliteitsregistraties dat er momenteel is en de daarmee gepaard gaande administratieve lasten.

Adviesbureau Berenschot heeft vijftien interviews gehouden met zowel zorgaanbieders als registratiehouders en dataverwerkers om de regeldruk in kaart te brengen die ontstaat bij invoering van de vernieuwde Wkkgz. In totaal zijn er 400 zorgaanbieders en 17.200 registratiehouders en dataverwerkers die met de Wkkgz te maken krijgen.

Regeldruk

Naar verwacht worden de elektronische patiëntendossiers en de kwaliteitsregistraties meer gestandaardiseerd door middel van zorginformatiebouwstenen (zib’s). De zib’s kunnen automatisch gegevens onttrekken uit de epd’s. Dit kan veel tijd besparen voor zorgverleners, omdat ze de gegevens niet meer handmatig hoeven over te typen. In ongeveer 20 procent van de ziekenhuizen en 100 procent van de zbc’s worden dergelijke gegevens nog overgetypt.

Berenschot berekende dat het handmatig aanleveren en valideren van kwaliteitsgegevens een ziekenhuis structureel 2700 euro (vijftig cliënten) tot 10.800 euro per kwaliteitsregistratie per ziekenhuis kost. Als de kosten voor ict-medewerkers en medisch specialisten worden meegerekend, komt daar nog 1601 tot 6400 euro bij. Jaarlijks betalen zorgaanbieders ook nog voor deelname aan kwaliteitsregistraties: 1200 euro tot zestien registraties, 600 euro bij meer dan zestien registraties.

Minder contracten

Een groot deel van de contracten zal niet langer meer nodig zijn. Voor zorgaanbieders vervallen twee contracten met dataverwerkers en vier met registratiehouders. In totaal neemt het aantal contracten met 170 contracten af, uitgaande van 40 registratiehouders en vijf dataverwerkers. Zorgaanbieders moeten echter wel met de registratiehouders een contract afsluiten. In totaal betekent dit 130 contracten minder. Berenschot berekende dat hiermee een tijdsbeparing gepaard gaat van 122 uur per jaar, omgerekend 6.607 euro structureel. De eenmalige beëindiging van de huidige contracten zou een investering betekenen van 25.000 euro per ziekenhuis en 500 euro voor zbc’s.

Persoonsgegevens

Het wetsvoorstel voor de vernieuwde Wkkgz maakt het juridisch mogelijk om gepseudonimiseerde persoonsgegevens te verwerken voor het leren en verbeteren en samen beslissen in de zorg. De Wkkgz regelt ook een register voor kwaliteitsregistraties bij het Zorginstituut met de verplichting voor zorgaanbieders om gegevens aan te leveren bij de in het register opgenomen kwaliteitsregistraties.

Kwaliteitsregister Zorginstituut

Organisaties die kwaliteitsregistraties beheren, moeten zich eerst aanmelden voor opname in het register van kwaliteitsregistraties als registratiehouder van een kwaliteitsregistratie. De ministeriële regeling bevat de criteria waaraan kwaliteitsregistraties moeten voldoen voor opname in het register van kwaliteitsregistraties. Het Zorginstituut beoordeelt een kwaliteitsregistratie aan de hand van de wettelijke eisen en een vastgesteld beoordelingskader. Bij akkoord wordt een kwaliteitsregistratie opgenomen in het register en kunnen zorgverleners en zorgaanbieders direct zien welke kwaliteitsregistraties er zijn en welke voor hen verplicht zijn.

Op 12 mei is de internetconsulatie gestart van de aangepaste Wkkgz.