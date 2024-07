Zorgaanbieder hoeft gemeenten geen miljoen te betalen

De Wmo- en jeugdhulpaanbieder zou bewust onterechte zorgdeclaraties hebben ingediend. De Noord-Hollande gemeenten namen een onderzoeksbureau in de arm om fraude aan te tonen. De kosten van bijna 1 miljoen euro probeerden de gemeenten op Praktijk Irene Hein te verhalen.

De rechter wijst de vorderingen van de gemeenten nu af. Zij stelt dat de gemeenten hun claims vooral baseren op het Kempos-rapport, dat in opdracht van hen is opgesteld. In dat onderzoek heeft Kempos nagelaten de toelichting van de aanbieder mee te nemen. In een bijlage is daarop ‘in het geheel niet gereageerd’, constateert de rechter in Haarlem.

De gemeente Heemskerk laat namens de zeven gemeenten weten niet in hoger beroep te gaan. ‘De keuze is gemaakt om publiek geld in te zetten voor het doel waarvoor het bedoeld is, namelijk jeugdhulp, en niet voor een juridische procedure met een onzekere uitkomst’, zegt communicatieadviseur Inge Dudink. Sinds de laatste aanbestedingsronde heeft Praktijk Irene Heim geen contract met de Noord-Hollandse gemeenten, aldus Binnenlands Bestuur.