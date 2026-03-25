Zorgaanbieders maakten 7,3 miljard winst in 2024

In 2024 zetten zorgaanbieders bijna 123 miljard euro om, waarvan 7,3 miljard euro winst. In totaal is er 311 miljoen dividend uitgekeerd. De mondzorgsector keerde de hoogste dividenden uit, op de voet gevolgd door de apotheken. De NZa wil duidelijkere regels over winstuitkeringen in de zorg.

Winst maken mag en is nodig voor een gezonde bedrijfsvoering. Het is het uitkeren van dividend waar de NZa problemen in ziet, want dát geld verdwijnt definitief uit de zorg.

Verplicht inleveren

2024 was het eerste jaar dat alle zorgsectoren een jaarverantwoording moesten indienen. De NZa gebruikte deze jaarverantwoording om inzicht te geven in de winst en dividenduitkeringen in de zorg.

In totaal leverden 18.455 zorgaanbieders hun jaarrekening 2024 in op DigiMV. “We hadden ongeveer 25.000 jaarrekeningen verwacht en er ruim 18.000 gekregen”, vertelt een medewerker van de NZa. Het is voor de NZa nu niet haalbaar om een zaak te maken van elke zorgorganisatie die de de jaarrekening niet heeft ingeleverd. De NZa werkt risicogestuurd. Dit betekent dat op basis van risico’s voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg wordt bepaald hoe de handhavingscapaciteit van de NZa ingezet wordt.

Dividend

802 van hen gaven aan dat ze dividend hebben uitgekeerd.

Financiële weerbaarheid

Bijna de helft van de zorgaanbieders (47 procent) die dividend heeft uitgekeerd heeft een weerstandsvermogen dat lager is dan 15 procent.

Dit percentage weerstandsvermogen laat zien hoeveel financiële reserve een zorgorganisatie heeft na winstuitkering. In de financiële sector wordt 15 procent weerstandsvermogen als minimum gehanteerd.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel over winstuitkeringen in de zorg. Daarin zou dat minimum van 15 procent opgenomen kunnen worden.

Voldoende geld

Winstuitkering in de zorg is al enige tijd onderwerp van veel maatschappelijk en politiek debat. De NZa wil betere en duidelijkere regels over winstuitkeringen in de zorg. Directeur Toezicht Anouk Mateijsen: “Winst maken is noodzakelijk om als zorgaanbieder te kunnen investeren in het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg, bijvoorbeeld met nieuwe technologie. Er moet echter ook voldoende geld in zorgorganisaties blijven om bij financiële tegenvallers zorg te kunnen blijven leveren. Het is daarom belangrijk dat zorgaanbieders alleen dividend uitkeren als dit verantwoord kan. Hiervoor bestaat nu nog geen sluitende regelgeving in de zorg. Daar moet het gesprek over gevoerd worden. Met deze inzichten willen wij dat gesprek ondersteunen. Wij vinden het belangrijk dat er duidelijke regels komen voor winstuitkering in de zorg zodat er helderheid voor de sector ontstaat over wat nu verantwoord is.”