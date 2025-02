Zorgaanbieders Amstelland bundelen krachten rond thuiswonende ouderen

Zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis staan achter het initiatief. Mede door NORA kunnen ouderen langer en in betere gezondheid thuis blijven wonen, verwacht Michel Lambeek, senior zorginkoper van Zorg en Zekerheid. “Het schaarse zorgpersoneel kan hun tijd zo efficiënt mogelijk benutten. Als er meer of gespecialiseerde zorg nodig is, kan dat aan huis worden gegeven. Dit voorkomt in veel gevallen opnames.”

Netwerk Ouderen Regio Amstelland (NORA)

“Dit samenwerkingsverband tussen de vier organisaties gaat verder dan voorheen”, zegt Alice Veen, manager behandeling & advies bij Amstelring, namens NORA. “Problemen in bezetting bij verlof, verzuim, en ziekte van medewerkers, bekeken we tot op heden vanuit onze eigen organisatie”, aldus Veen. “Terwijl het juist zo belangrijk is om over je eigen organisatiegrenzen en werkgebied heen te kijken.”

Samenwerking

Met NORA moet de samenwerking tussen specialisten ouderengeneeskunde, GZ-psychologen, verpleegkundig specialisten en de huisartsen in de eerste lijn soepeler verlopen. “Nu is het afhankelijk van de persoon hoe goed huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, GZ-psychologen en verpleegkundig specialisten elkaar weten te vinden,” zegt projectleider Ilse Bruijne. “Met een regionale aanmeldroute wordt toegankelijkheid en continuïteit geborgd.”

Specialist ouderengeneeskunde

Huisarts Els Licht onderschrijft dit belang: “Nu ben ik afhankelijk van de specialist ouderengeneeskunde in mijn wijk. Bij afwezigheid van de specialist ouderengeneeskunde is het afwachten of er een vervanger is. NORA kan zorgen voor borging en een continue beschikbaarheid van specialist ouderengeneeskunden. Hierdoor worden huisartsen minder afhankelijk van de eigen aanspreekpunten en hoef ik niet zelf op zoek naar een vervanger.”

Vroegsignalering

De organisaties zetten met NORA vooral in op vroegsignalering. Door specialisten ouderengeneeskunde vaker en eerder bij casussen te betrekken, kunnen crises worden voorkomen. Alice Veen: “Eerder problemen signaleren en daarop anticiperen, moeten crises voor de thuiswonende ouderen zoveel mogelijk voorkomen, zoals een spoedconsult op zaterdagavond of een crisisopname in het ziekenhuis.”

Zonnehuisgroep Amstelland

“We proberen ouderen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren, zodat ze zo lang en prettig mogelijk thuis kunnen blijven wonen”, zegt Chung Wen Hu-Mak, specialist ouderengeneeskunde bij Zonnehuisgroep Amstelland. “Een belangrijk onderdeel van ons werk is om met de oudere na te denken over zijn of haar laatste levensfase. Willen ze wel of niet nog naar het ziekenhuis? Het is goed om daar tijdig het gesprek over aan te gaan en hierin samen te werken met de huisarts.”

Verpleegkundig specialisten

Verpleegkundig specialisten moeten een brug slaan tussen het medisch en verpleegkundig domein. Zo kunnen ze de samenwerking met de wijkzorg versterken. De GZ-psychologen kunnen mantelzorgers ondersteunen in de omgang met gedragsveranderingen. “Deze multidisciplinaire aanpak waarbij professionals uit het verpleeghuis samenwerken met de huisarts in de eerste lijn is uniek”, zegt Alice Veen.

Centraal aanmeldpunt

De organisaties werken aan een centraal aanmeldpunt voor huisartsen, zodat verwijzingen efficiënter verlopen. Ilse Bruijne: “We onderzoeken of we kunnen aansluiten bij een bestaand aanmeldpunt in de regio Amstelland.” Zo’n aanmeldpunt is er al voor de wijkzorg. Charlotte van der Hulst, verpleegkundig specialist bij Brentano: “Als straks de aanvragen op één plek binnenkomen en beoordeeld worden, is dat een positieve verandering. “Steeds meer zorgvragen zijn complex en daarvoor hebben we elkaar nodig.”

Triageproces

“Onze ambitie is breder dan het triageproces goed en blijvend in te richten”, aldus Alice Veen. “Zo willen we de samenwerking uitbreiden naar het sociaal domein en andere domeinen om de hulpvraag van ouderen te ondersteunen.” De zorgorganisaties hebben een transformatieplan gemaakt om financiering via het integraal zorgakkoord te verkrijgen.