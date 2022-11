Zorgautoriteit veroordeelt reclamestunt Aidsfonds

Een ludiek bedoelde reclamecampagne van het Aidsfonds krijgt harde kritiek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bij de Reclame Code Commissie (RCC) zijn ook zeker tien klachten binnengekomen over de campagne. Die werd zogenaamd gevoerd door een nieuwe zorgverzekeraar, die klanten onder meer zou selecteren op basis van “gender, achtergrond en oriëntatie” om zo een lage premie te kunnen bieden aan mensen met een laag risicoprofiel.

In werkelijkheid zat het Aidsfonds er dus achter. De organisatie wilde op deze manier aandacht vragen voor mensen met hiv die in andere landen worden uitgesloten van goede zorg.

Selectivia Zorgverzekeringen

De NZa liet eerder op de dag, toen nog niet duidelijk was wie achter de campagne zat, al weten een onderzoek te beginnen. De reclames van het fictieve “Selectivia Zorgverzekeringen” waren te horen op de radio en te zien op sociale media en in krantenadvertenties. Volgens de zorgautoriteit is het “zeer schadelijk dat op deze manier het vertrouwen van consumenten wordt geschaad”. De NZa zegt daar actie tegen te ondernemen, al kon een woordvoerster nog niet precies vertellen op welke manier.

NZa is ontstemd

“We voelen mee met het belang dat zij nastreven, maar dit is niet de manier”, voegt de woordvoerster eraan toe. Ze noemt de gang van zaken “ontzettend vreemd” en wijst erop dat juist in deze tijd veel mensen zich aan het oriënteren zijn op een nieuwe zorgverzekering. Dan is betrouwbare informatie van groot belang. De NZa heeft meerdere klachten binnengekregen, zegt de woordvoerster.

de Volkskrant

Hoofdredacteur Pieter Klok van de Volkskrant keurt af dat het Aidsfonds de advertentie in zijn krant heeft laten plaatsen. Klok noemt het “zorgelijk dat een adverteerder leugens verspreidt om aandacht te trekken”. Dat de advertentie niet is onderschept “betreuren we”, aldus Klok op de website van zijn krant. Hij noemt het bestrijden van desinformatie “een van onze belangrijkste taken”.

Op sociale media reageerden sommige mensen zeer verontwaardigd op de campagne, zeker als ze dachten dat Selectivia echt bestond. Anderen hadden al snel door dat de verzekeraar nep is. Zo staat het bedrijf niet geregistreerd in het handelsregister en had Zorgverzekeraars Nederland er nog nooit van gehoord.

Ook bij de RCC kan de zaak mogelijk een vervolg krijgen. De commissie, die klachten over misleidende reclames beoordeelt, moet nog beslissen of het tot een zitting zal komen.

Aidsfonds

Het Aidsfonds legt uit dat het veel moeite kost om de boodschap over te brengen. “Mensen zijn intussen moe gestreden van epidemieën en pandemieën. We moeten drie keer zo hard vechten om de aidsbestrijding onder de aandacht te brengen en aids de wereld uit te krijgen. Dit jaar hebben we er daarom voor gekozen om de campagne op een andere manier aan te pakken”, aldus de organisatie. Het fonds zegt ook snel met de NZa in gesprek te gaan. (ANP)