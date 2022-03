‘Zorgbestuurders amper gecheckt op dubieus verleden’

Zorgdirecteuren met een strafblad of dubieus zorgverleden kunnen ondanks een nieuwe wet nog altijd gemakkelijk een nieuwe jeugd- of thuiszorginstelling beginnen, meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek.

Controle op het verleden van nieuwe zorgbestuurders is beperkt. Een nieuwe wet moest daar verandering in brengen, maar volgens deskundigen zijn er nog altijd nauwelijks checks.

Integriteitsonderzoek

Bij geen van de 1270 nieuwe zorgbedrijven die zich in de eerste twee maanden van 2022 bij het ministerie van VWS hebben gemeld, is bestuurders bijvoorbeeld gevraagd naar een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of is een aanvullend integriteitsonderzoek gedaan. Opmerkelijk, want jaarlijks wordt naar schatting voor honderden miljoenen gefraudeerd met zorggeld. (ANP)