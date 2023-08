Biezen is verpleegkundige van huis uit. Daarna heeft zij algemene sociale wetenschappen met specialisatie gezondheid en zorg gestudeerd en de opleiding tot zorgbestuurder afgerond.

Op dit moment is Biezen Regiomanager bij Accolade Zorg, een middelgrote vvt-organisatie in de regio Utrecht, waar zij integraal verantwoordelijk is voor een grote regio met zo’n 300 medewerkers.