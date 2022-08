Zorgcentrales NAAST en ZCN fuseren en verzelfstandigen

Zorgcentrale Noord en NAAST zijn per 1 augustus gefuseerd. Tot vandaag waren de zorgcentrales onderdeel van respectievelijk zorgconcerns Espria en Sensire. Zelfstandig gaan ze (voorlopig) verder onder de naam NAAST-ZCN.

De twee zorgcentrales hebben locaties in Beilen, Veldhoven en Varsseveld. De zorgcentrales verzorgen vanuit deze locaties zorg op afstand, zoals thuismonitoring, persoonsalarmering en medicatiecontrole. Samen willen ze zich ontwikkelen tot een steviger medisch centrum.

Banen behouden

Voor de medewerkers blijven de banen behouden op alle drie de locaties. Met de fusie is een zorgcentrale ontstaan die werk biedt aan zo’n 240 medewerkers. Zij verlenen zorg op afstand aan meer dan 200 opdrachtgevers in zorg en welzijn.

Raad van bestuur

Erik Wijnhof, hiervoor directeur van ZCN, en Alex van den Bersselaar, hiervoor directeur van NAAST, vormen samen de raad van bestuur van het nieuwe zorgbedrijf.

Zorgconcerns Espria en Sensire hebben ieder een even groot aandeel in NAAST-ZCN BV. Binnen de nieuwe organisatie blijven ZCN en NAAST vooralsnog onder eigen naam actief. Klanten blijven die zorg en dienstverlening ontvangen zoals ze die van ZCN of NAAST gewend zijn, aldus de organisatie.