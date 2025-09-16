Zorgen om acute zorg: geen extra geld voor Mobiel Medische Teams

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en MMT Nederland maken zich zorgen over de toegankelijkheid van acute zorg in Nederland. In de miljoenennota is namelijk geen geld uitgetrokken voor de uitbreiding van Mobiel Medische Teams (MMT’s), die mensen in levensgevaar buiten het ziekenhuis snel behandelen.

Volgens Martin Schalij, woordvoerder van het LNAZ, komen nu de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van de medisch-specialistische zorg buiten het ziekenhuis (onder meer traumahelikopters) overal in het land onder druk te staan. De maatschappelijke kosten zullen op lange termijn toenemen.

Zorgwekkende regio’s

De organisaties maken zich vooral zorgen over de regio’s Zuid-Limburg en Oost-Nederland. De vraag naar MMT-zorg is in de afgelopen tien jaar verdubbeld en in deze regio’s is de situatie “zorgwekkend”. Inwoners zouden daar het risico lopen geen tijdige toegang te krijgen tot zorg buiten het ziekenhuis.

De organisaties roepen de politiek op om alsnog geld vrij te maken voor uitbreiding van de MMT-zorg. (ANP)