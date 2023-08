Zorggroep Meander verwelkomt nieuwe directeur

Bootsma is van oorsprong orthopedagoog en organisatiepsycholoog. Ze was de afgelopen jaren directeur Behandeling en Zorgvernieuwing bij ZINN, een vvt-aanbieder in Groningen, Haren en Hoogezand. Daarvoor werkte ze 14 jaar bij de Rabobank en was ze manager in een ziekenhuis. Naast haar functie als directeur is ze lid van de raad van commissarissen (rvc) van Bijzonder Zorgenkind, dat specialistische kinderthuiszorg aanbiedt.

Ontwikkeling

Per 1 oktober volgt Bootsma interim-directeur Charles Laurey op als directeur van de Oost-Groningse vvt-aanbieder Zorggroep Meander, dat onderdeel uitmaakt van Espria. Als nieuwe directeur wil ze de komende jaren verder bouwen aan een financieel gezonde organisatie. “Voor mij gaat het niet om het behalen van succes maar om van betekenis te kunnen zijn; niet om prestaties maar ontwikkeling; en hoe je met de ander verbonden bent”, aldus de nieuwe directeur.