Zorginspectie mag vrijstelling geven voor importeren medicijnen

,

Bij een ernstig tekort van een medicijn kan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voortaan een vrijstelling geven om dat middel uit het buitenland te halen. Dat moet patiënten helpen om het medicijn te kunnen blijven gebruiken.

Bij tekorten kon de IGJ vroeger een algemene toestemming voor import geven. De Raad van State bepaalde in november vorig jaar echter dat dit in strijd met de wet is. Daardoor moesten artsen voor elke afzonderlijke patiënt uitleggen waarom import noodzakelijk is. De inspectie moest vervolgens elke aanvraag afzonderlijk beoordelen.

Medische organisaties en patiëntenvertegenwoordigers vreesden dat patiënten daardoor langer op medicijnen zouden moeten wachten en dat artsen veel meer werk zouden krijgen. Om chaos te voorkomen, gaf het ministerie van Volksgezondheid opdracht aan de IGJ om voorlopig niet te controleren op de import van medicijnen door artsen en apothekers. (ANP)

