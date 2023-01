Zorginstelling: dood medewerkster inktzwart moment

Zorginstelling Yorneo spreekt van een ‘inktzwart moment’ na het overlijden van een 26-jarige medewerkster van de instelling zaterdagavond in Emmen. De 26-jarige vrouw uit Groningen overleed nadat ze werd neergestoken aan de Stationsstraat in Emmen, waar ook de instelling gevestigd is.

“Gisteravond vond een verschrikkelijk incident plaats op één van onze open verblijfslocaties, waarbij een collega van ons om het leven is gekomen. Een heftige en trieste gebeurtenis die ons ten diepste raakt. We zijn verdrietig en verslagen door dit verlies”, laat Yorneo via Twitter weten. “Een inktzwart moment voor de betrokkenen, ons als organisatie en jeugdzorg in het algemeen. Onze eerste aandacht gaat uit naar alle direct betrokkenen, waarbij we ruimte en begrip vragen om dit samen te kunnen verwerken”.

Twee verdachten van 16 en 19 jaar oud werden na het steekincident aangehouden. Burgemeester Eric van Oosterhout meldde zondag dat medewerkers van de zorginstelling zondagochtend een bijeenkomst hebben gehad. (ANP)