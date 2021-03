‘Zorginstellingen dwingen personeel tot vaccinatie’

“Er is gewoon geen vaccinatieplicht”, zegt CDA-Kamerlid Hilde Palland. Ze gaat hier Kamervragen over stellen. Ze wil van de ministeries van VWS en SZW weten hoe groot de omvang van de signalen is en of ze mogelijkheden zien om deze dwang te stoppen. Wel kunnen werkgevers volgens juristen ongevaccineerde medewerkers tijdelijk weigeren om te werken in een kwetsbare omgeving.

Probleem is de emotionele chantage, vertelt Palland aan BNR: “Het is moeilijk daar precies de vinger achter te krijgen”. Ze vindt het belangrijk dat werkgevers en ook bijvoorbeeld de OR zich hier bewust van zijn, grenzen aangeven en het gesprek aangaan met werknemers die twijfelen over de vaccinatie.