Zorginstellingen met hogere kredietwaardigheid krijgen sneller een lening bij een bank. De financiers maken dan ook minder onderscheid in de rentetarieven. Dit blijkt uit een recente analyse van Finance Ideas waarbij de invloed van de kredietwaardigheid van zorginstellingen op de toegang tot kapitaal en rentetarieven in kaart is gebracht op basis van 1.241 leningen.

Zorginstellingen met een ZorgRating-score onder de 30 (zeer zwakke rating) kunnen bijna geen lening krijgen. Bij ZorgRating scores tussen de 30 en 50 worden er wel leningen uitgegeven, maar veel minder dan aan zorginstellingen met hogere scores (13 procent versus 20 procent). “Dit impliceert dat er een ondergrens is voor de kredietwaardigheid om überhaupt in aanmerking te komen voor financiering en dat het marktmechanisme in ieder geval deels effectief is”, schrijven de analisten van Finance Ideas.

Kanttekening

Finance Ideas maakt hierbij wel een kanttekening. “Leningen die verstrekt worden aan zorginstellingen nét boven de ‘acceptatiegrens’ hebben gemiddeld relatief hoge renteopslagen. Leningen aan uitzonderlijk goed presterende instellingen hebben juist lage renteopslagen. Er is echter geen statistisch significant verband tussen kredietwaardigheid en rentetarieven, wat mogelijk te verklaren is door andere factoren specifiek voor de lening, lener en financier.”

Onderscheid

De kredietwaardigheid van een zorginstelling lijkt daarmee een beperkte impact te hebben op de hoogte van rente. Financiers maken weinig onderscheid in tarieven zodra een instelling als kredietwaardig wordt beschouwd. Of er onderscheid wordt gemaakt in andere voorwaarden zoals financiële convenanten, zekerheden, informatieverstrekking et cetera is niet onderzocht.

Marktaandeel

Uit de analyse blijkt verder dat de vier grootste banken ongeveer 80 procent marktaandeel hebben in de Nederlandse zorgsector. Het aandeel van BNG is sterk gegroeid tussen 2011 en 2021. Dit is toentertijd met name ten koste gegaan van het marktaandeel van ING en ABN AMRO.

Analyse

De analyse van Finance Ideas is gebaseerd op een analyse van 1.241 leningen voor 339 Nederlandse zorginstellingen. De individuele leningdata en resultaten van ZorgRating, een benchmark waarin zorginstellingen op zestien financiële en operationele variabelen worden beoordeeld. De cijfers zijn gebaseerd op data van de afgelopen tien jaar.