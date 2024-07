Zorginstituut adviseert vergoeding levensverlengend medicijn baarmoederkanker  

In combinatie met chemotherapie vergroot het medicijn de overlevingskans van vrouwen met gevorderde of terugkerende baarmoederkanker. Dat laat het Zorginstituut in een brief weten.

Immuuntherapie

Het medicijn dostarlimab is een immuuntherapie die via een infuus wordt toegediend. De behandeling zorgt ervoor dat het eigen afweersysteem beter meehelpt om kankercellen te vernietigen. In een beoordeling concludeert het Zorginstituut dat dostarlimab, in combinatie met chemotherapie, meerwaarde heeft voor vrouwen met gevorderde of terugkerende baarmoederkanker. In Nederland krijgen zij als standaardbehandeling chemotherapie. Zij hebben een grotere overlevingskans door daar behandeling met de immuuntherapie dostarlimab aan toe te voegen. Uit een studie blijkt dat na twee jaar behandelen 83 procent van de vrouwen nog leefde die chemotherapie kregen in combinatie met dostarlimab. Dat is een stuk hoger vergeleken met vrouwen die alleen chemotherapie kregen. Van hen leefde na twee jaar behandelen nog 59 procent.

Kosten/baten

In Nederland komen naar verwachting ongeveer 140 vrouwen per jaar in aanmerking voor een behandeling met dostarlimab in combinatie met chemotherapie. Gemiddeld kost de totale behandeling 170 duizend euro per patiënt per jaar. Opname van het medicijn in het basispakket zorgt voor een kostenstijging van ongeveer 19,1 miljoen euro per jaar.

Basispakket zorgverzekering

Dostarlimab heeft meerwaarde voor patiënten en is kosteneffectief. Dat betekent dat de kosten van de behandeling in redelijke verhouding staan tot de verwachte gezondheidswinst voor patiënten. Daarom wil het Zorginstituut het medicijn vergoeden via het basispakket. Het Zorginstituut adviseert de minister wel om prijsafspraken te maken met de fabrikant en rekening te houden met prijsafspraken van vergelijkbare middelen. Het is namelijk de verwachting dat dostarlimab ook gebruikt gaat worden voor andere aandoeningen en dat de kosten verder zullen stijgen in de toekomst.

Kwaliteit van leven

Karin Timm, lid raad van bestuur Zorginstituut Nederland: “170 duizend euro per patiënt per jaar is veel geld voor een behandeling. Maar in Nederland zijn we bereid om te betalen voor een behandeling die het leven van patiënten verlengt met behoud van kwaliteit van leven. Helaas geldt dat niet voor alle nieuwe medicijnen die soms veel kosten maar weinig opleveren voor de patiënt.” NB: het Zorginstituut heeft onlangs een rechtszaak verloren tegen producent Eli Lilly van het middel Verzenios. Het Zorginstituut adviseerde dit middel niet toe te laten tot het basispakket maar moet van de rechter nu haar onderzoek over doen.

Zorginstituut Nederland

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. “Hierbij maken we ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst.”