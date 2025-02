Zorginstituut: kankermedicijn kan in basispakket als fabrikant het goedkoper maakt

Het medicijn in kwestie kan het leven verlengen van mensen met beenmergziekte multipel myeloom, ook bekend als de ziekte van Kahler. Dat is de conclusie van het Zorginstituut na onderzoek, hoewel het nog onduidelijk is hoe lang het effect aanhoudt. In 2022 oordeelde het Zorginstituut nog negatief over het middel omdat de fabrikant onvoldoende inzicht gaf in de verhouding tussen de kosten en wat het medicijn oplevert voor de patiënt.

Korting

Dat is nu anders, maar voor opname in het basispakket eist het Zorginstituut een korting van minstens 35 procent. “We kunnen elke euro van het zorgbudget namelijk maar één keer uitgeven”, schrijft het Zorginstituut. “En die euro’s besteden we graag aan medicijnen die goed werken tegen een redelijke prijs.”

Kosten

Met de huidige vraagprijs komen de kosten van de eenmalige behandeling uit op 420 duizend euro per patiënt. In Nederland komen er ongeveer 140 mensen per jaar in aanmerking voor een behandeling. De totale kosten voor de samenleving kunnen oplopen 46 miljoen euro per jaar.