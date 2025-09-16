Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Passende zorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Zorginstituut: vergoed levensverlengend medicijn tegen blaaskanker

,

Zorginstituut Nederland adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om enfortumab vedotin te vergoeden uit het basispakket. Mensen met niet te opereren of uitgezaaide blaaskanker leven langer als zij worden behandeld met het medicijn.

Wel moet de minister met de fabrikant onderhandelen over de prijs, zodat de kosten in een goede verhouding staan met de gezondheidswinst, stelt het Zorginstituut.

Het Zorginstituut adviseert de minister om enfortumab vedotin alleen te vergoeden voor een prijs die maatschappelijk aanvaardbaar is. Dat wil zeggen dat de kosten van het medicijn in een goede verhouding staan met de gezondheidswinst voor patiënten. De kosten van de combinatiebehandeling zijn bijna 170.000 dollar per patiënt per jaar. Wanneer alle patiënten worden behandeld, komt dit neer op 111 miljoen euro.

Het Zorginstituut kan niet adviseren hoe hoog de prijskorting precies moet zijn. Dat komt doordat de korting onder meer afhankelijk is van de al eerder onderhandelde prijs van het vergoede medicijn pembrolizumab. En onderhandelde prijzen zijn vertrouwelijk in Nederland. Het Zorginstituut weet daarom niet wat de prijs is geworden van dit medicijn.

Reageer op dit artikel
Meer over:MedicijnenZorginstituut

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

13:31 Zorginstituut: vergoed levensverlengend medicijn tegen blaaskanker
12 aug 2025 Zorginstituut eist forse prijsdalingen voor toelating twee medicijnen tot basispakket
16 mei 2025 'Sneller nieuw medicijn voor ernstig zieke'
22 apr 2025 Kankermedicijn ook na kort geding fabrikant niet vergoed
11 sep 2025 Farmaceut Novonordisk schrapt 9 duizend banen

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties