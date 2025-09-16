Zorginstituut: vergoed levensverlengend medicijn tegen blaaskanker

Zorginstituut Nederland adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om enfortumab vedotin te vergoeden uit het basispakket. Mensen met niet te opereren of uitgezaaide blaaskanker leven langer als zij worden behandeld met het medicijn.

Wel moet de minister met de fabrikant onderhandelen over de prijs, zodat de kosten in een goede verhouding staan met de gezondheidswinst, stelt het Zorginstituut.

Het Zorginstituut adviseert de minister om enfortumab vedotin alleen te vergoeden voor een prijs die maatschappelijk aanvaardbaar is. Dat wil zeggen dat de kosten van het medicijn in een goede verhouding staan met de gezondheidswinst voor patiënten. De kosten van de combinatiebehandeling zijn bijna 170.000 dollar per patiënt per jaar. Wanneer alle patiënten worden behandeld, komt dit neer op 111 miljoen euro.

Het Zorginstituut kan niet adviseren hoe hoog de prijskorting precies moet zijn. Dat komt doordat de korting onder meer afhankelijk is van de al eerder onderhandelde prijs van het vergoede medicijn pembrolizumab. En onderhandelde prijzen zijn vertrouwelijk in Nederland. Het Zorginstituut weet daarom niet wat de prijs is geworden van dit medicijn.