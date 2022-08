ZorgkaartNederland nu ook voor de gehandicaptenzorg

Naast de beoordelingen over ziekenhuizen, specialisten en huisartsen, kunnen bezoekers van ZorgkaartNederland nu ook ervaringen lezen over de gehandicaptenzorg. Om de Zorgkaart voor mensen met een beperking toegankelijk te maken, heeft de beoordelingswebsite samengewerkt met LFB, LSR, KansPlus en Ieder(in).

Op de Zorgkaart is bijvoorbeeld informatie te vinden over een woonplek, verzorging en dagbesteding, aanbieders langdurige zorg, zorgboerderijen en kleinschalige wooninitiatieven en zorg en ondersteuning voor persoonsgebonden budget (pgb).

Nog niet af

Mensen kunnen hun ervaringen met de gehandicaptenzorg delen op de Zorgkaart. Ook zorgaanbieders kunnen informatie aanleveren. De Zorgkaart is nog niet ‘klaar’, meldt Ieder(in).

Ervaring met zorg en ondersteuning

ZorgkaartNederland is de landelijke website waarop mensen aangeven wat hun ervaring is met zorg en ondersteuning. De meeste mensen kennen de Zorgkaart van de beoordelingen over bijvoorbeeld ziekenhuizen, specialisten en huisartsen. “De Zorgkaart is inmiddels ook goed gevuld met ervaringen over de gehandicaptenzorg”, aldus Ieder(in).