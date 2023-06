Zorgkoepel West-Friesland gaat verder als HWF

HWF staat voor Huisartsenorganisatie West-Friesland. De organisatie gaat werken aan het versterken van de huisartsenzorg in de regio zodat er meer ruimte is voor het belangrijkste deel van het werk van de huisarts: de zorg voor de patiënt.

Uitdagingen

De uitdagingen voor huisartsen zijn groot. Uitdagingen zoals het behoud van voldoende huisartsen en medewerkers in de huisartsenpraktijken en het kunnen blijven bieden van goede, passende zorg. Mede door deze uitdagingen is de samenwerking tot stand gekomen. “Als HWF dragen we bij aan het verlagen van de werkdruk voor de huisarts en verhogen we de kwaliteit van zorg die wordt geboden aan patiënten.”