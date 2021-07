Zorgkosten weer richting oude normaal

Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de ZorgCijfers Monitor over het eerste kwartaal van 2021 van Zorginstituut Nederland. Bij sommige vormen van zorg is het herstel naar het normale niveau sterker dan bij andere, zoals bij mondzorg.

Bij de medisch-specialistische zorg ziet het Zorginstituut dit beeld nog niet. De schattingen zijn nog onzeker. De totale uitgaven aan het basispakket stijgen dit jaar naar verwachting met 293 miljoen euro (plus 0,6 procent) naar 48,4 miljard euro.

Het Zorginstituut schat het totaal aan extra coronakosten in 2020 op 1,3 miljard euro. “Het valt op dat de gemiddelde kosten per ziekenhuisopname dalen van ruim 12.000 euro naar bijna 7.000 euro. De daling komt vooral door een afname in de gemiddelde kosten voor een IC per patiënt. Na de eerste golf zijn patiënten minder vaak op de IC opgenomen en duurt de opname korter.

Eenmalige daling kosten ggz

Naar verwachting van het Zorginstituut dalen de Zvw-kosten voor de ggz ruim 1,3 miljard euro: “De daling komt grotendeels door de invoering van een nieuw bekostigingssysteem, het Zorgprestatiemodel, per 1 januari 2022. Door administratieve voorbereidingen op het nieuwe systeem zullen ggz-kosten voor 2021 eenmalig lager zijn en verschuiven naar 2022.”

De voorlopige cijfers wijzen op een kostenstijging in de langdurige zorg van 881 miljoen euro (17 procent) naar 6 miljard euro. Dat lijkt een grote stijging, maar dat beeld is volgens het Zorginstituut vertekend. Door uitgevallen zorg door corona waren de kosten ongewoon laag in het eerste kwartaal van 2020.