Zorgmedewerkers bepleiten meer regie met ‘Manifest voor de Zorg’

In het nieuwe Manifest voor de Zorg willen zorgprofessionals uit alles sectoren een nieuwe koers inzetten voor de sector. De zorg is ziek, en zorgprofessionals worden daar zelf ziek van of stromen uit, aldus de initiatiefnemers.

De onvrede op de werkvloeren in alle sectoren van de zorg is groot, aldus het manifest. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar; het is niet effectief en het wordt alleen maar duurder. De werkvloer ziet wat er anders kan en moet, maar de macht ligt op dit moment elders, bijvoorbeeld bij de zorgverzekeraars. Het feit dat er vijf verschillende cao’s zijn voor de zorg draagt verder bij aan onnodige bureaucratie.

Behouden collega’s

Zorgprofessionals zullen vanaf nu in toenemende mate de regie over de organisatie en uitvoering van de zorg terugnemen, vervolgt het manifest, zodat het geld voor de zorg ook daadwerkelijk besteed kan worden aan de zorg. Er is een groot tekort aan zorgpersoneel en dit gaat alleen maar oplopen de komende jaren. De vandaag aangekondigde koerswijziging zal bijdragen aan het aantrekken en behouden van collega’s, zodat we ook in de toekomst nog zorg kunnen bieden in Nederland.