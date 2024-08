Zorgmedewerkers krijgen steeds grotere contracten

Het aandeel werknemers dat tachtig procent of meer werkt, is gestegen richting de 40 procent. Ook het aandeel werknemers met een contractgrootte tussen de zestig en de tachtig procent is toegenomen met 5 procent.

Afname kleine contracten

Het percentage medewerkers dat minder dan veertig procent werkt, is afgenomen van 11 procent in 2017 naar 8 procent in 2024. In 2017 had ruim 20 procent van de medewerkers een contractgrootte tussen de veertig en zestig procent, nu is dat nog 16 procent.

Veel deeltijdwerkers

In de zorg werkt nog altijd 72,1 procent van de medewerkers in deeltijd, maar de gemiddelde contractgrootte neemt dus wel elk jaar toe.

De cijfers zijn gebaseerd op ruim een half miljoen medewerkers in loondienst in de sectoren algemene ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg.