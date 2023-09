Zorgorganisaties krijgen vaker dure claim aan hun broek

Het aantal zorgorganisaties dat te maken kreeg met een hoge medische claim (van zeven ton of meer) is de afgelopen jaren gestegen van 10 naar 30 procent. Dat blijkt uit medisch aansprakelijkheidsverzekeraar MediRisk.

Het aantal zorginstellingen dat te maken kreeg met een dure claim is sinds 2016 gestegen van 10 procent naar 30 procent. Dat valt op te maken uit de MediRisk Focus 2023, een jaarlijks overzicht van de kosten van medische claims van alle zorginstellingen die deel uitmaken van de ledenorganisatie. De aansprakelijkheidsverzekeraar beschouwt een claim als duur als het bedrag boven de zeven ton uitkomt. Dat betekent dat het zogeheten eigen behoud (in 2022 gemiddeld 571.480 euro) in een keer vol loopt.

Lange looptijd

Wat verder opvalt in de cijfers is dat een zeer klein deel van het aantal schadeclaims zorgt voor een aanzienlijke deel van het in totaal geclaimde bedrag. Zo’n 1 procent van de claims is verantwoordelijk voor 18 procent van de totale claimkosten.

Afgezien van het hoge bedrag waar het om gaat, hebben de dure claims gemeen dat het vaak gaat om een lange looptijd van gemiddeld zes jaar. Er zijn bovendien vaak relatief jonge mensen bij betrokken. Voorbeelden zijn medische fouten waardoor langdurige zorg nodig is of waardoor een patiënt inkomen of de zelfredzaamheid verliest.

“Alle zorginstellingen kunnen in de toekomst te maken krijgen met extremen en de kans dat dat gebeurt is reëel”, zegt MediRisk-directeur Arnoud van Schaik. “Het lastige is dat je als ziekenhuis nooit kan voorspellen wanneer je aan de beurt bent.”