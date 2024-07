Zorgouders klem door gebrek aan gastouders

Het aantal uren dat kinderen bij een gastouder doorbrengen, daalde afgelopen jaar opnieuw. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het tempo waarmee dat gebeurt, versnelt de afgelopen jaren.

De politievakbonden herkennen het beeld van ouders die “ontzettend moeten knutselen” en die “een beroep moeten doen op opa’s, oma’s, ooms en tantes – werkelijk iedereen” om werk en kind te combineren. Ook in de zorg is het regelen van kinderopvang een structureel probleem. Er is ook sprake van een negatieve spiraal, omdat werknemers de sector de rug toekeren en de druk op de achterblijvers toeneemt.

Gastouders bieden zich minder vaak aan, stelt Ed Buitenhek, specialist op het gebied van cijfers over de kinderopvang. Gastouderschap moet aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als reguliere kinderopvang, met onder meer een pedagogisch werkplan, jaarlijkse coaching en een vaste achterwacht die binnen een kwartier ter plaatse kan zijn. De tarieven zijn bovendien niet hoog. (ANP)