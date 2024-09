Zorgpremie ongeveer tientje omhoog

De zorgpremie gaat in 2025 met ongeveer een tientje omhoog naar gemiddeld 156 euro per maand, net als vorig jaar. Tegelijk gaat de zorgtoeslag voor mensen met een kleine beurs omhoog met 6,50 euro per maand, zo meldt het ministerie van Volksgezondheid in de begroting die op Prinsjesdag is gepresenteerd.