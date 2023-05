Zorgsector publiceert richtlijn psychische ondersteuning zorgprofessionals

Vandaag introduceert een brede vertegenwoordiging van de sector Zorg & Welzijn de richtlijn, die is gebaseerd op inzichten en praktische handvatten voor bestuurders, managers en HR-professionals. De richtlijn is te vinden op: www.richtlijnzorgprofessionals.nl .

Landelijke richtlijn

Tot nu toe ontbrak het in de zorg aan een landelijke standaard om professionals optimaal te ondersteunen in hun werk en ontwikkeling. Mede-initiatiefnemer van de richtlijn, kinderarts-hematoloog Anne Pagter: “Tijdens de coronapandemie werd het belang daarvan extra duidelijk. Zorgprofessionals moesten in onzekere en stressvolle situaties hun werk doen. Ondanks dat de coronapandemie voorbij is, blijft de werkdruk onverminderd hoog en blijven ingrijpende gebeurtenissen onderdeel van het werken in de zorg. Het belang van optimale inzet, professionele ontwikkeling en werkplezier van zorgprofessionals blijft onverminderd groot. Met deze richtlijn, ontwikkeld in de unieke samenwerking met zoveel organisaties uit de zorg, ligt er een brede basis om professionals te ondersteunen en dat is een belangrijke mijlpaal.”

Eenduidige adviezen

De richtlijn is in opdracht van Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) ontwikkeld door ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises, in nauwe samenwerking met een groot aantal vertegenwoordigers van de zorgsector, deskundigen op het gebied van psychosociale ondersteuning en ook vanuit de overheid is meegedacht. Fieke Bruggeman-Everts, projectleider bij ARQ: “Psychosociale ondersteuning kan variëren van collegiale ondersteuning in de vorm van peer support of een buddy systeem, tot professionele ondersteuning via de bedrijfsarts of psycholoog. Hiermee zijn stressgerelateerde gezondheidsklachten bij ingrijpende gebeurtenissen te voorkomen en kunnen professionals met plezier blijven werken.”

Begeleiding ARQ

Om meer zicht te krijgen op de factoren die bijdragen aan een succesvolle implementatie, begeleidt ARQ de komende tijd twee zorginstellingen bij de implementatie van de beleidsrichtlijn.