Zorgsector terughoudend met inzet van AI

Kunstmatige intelligentie is nog steeds in opkomst in Nederlandse bedrijven en organisaties, zo blijkt uit de cijfers. Volgens de AI Monitor zet bijna een kwart (23 procent) van de bedrijven met tien of meer werknemers AI in. Met name de informatie- en communicatiesector en de specialistische zakelijke dienstverlening maken er veel gebruik van. Zo zet meer dan de helft van de ict-ondernemingen (58 procent) AI in.

Belemmeringen

De adoptie in de zorgsector steekt daar schraal bij af met 18 procent. Er zijn veel toepassingen denkbaar en er is in de zorg veel aandacht voor onder meer medische beeldanalyse, het voorspellen van ziekteverloop en no-shows en automatisering van administratieve taken. Toch zijn er belemmeringen, zoals strikte regelgeving, zorgen over privacy en de behoefte aan menselijke controle. (ANP/Skipr)