Zorgtak Achmea profiteert van hoger aantal verzekerden in 2022

De premieomzet vanuit de basiszorgverzekeringen groeide met 6 procent naar 13.567 miljoen euro doordat het aantal verzekerden steeg met 300.000, de premie gemiddeld hoger was en de bijdrage per verzekerde uit het zorgverzekeringsfonds was gestegen. De premieomzet vanuit de aanvullende zorgverzekeringen steeg licht naar 1.223 miljoen euro.

Basiszorg

Op de basiszorgverzekeringen was het operationeel resultaat 6 miljoen euro negatief, maar dit werd gecompenseerd door een operationeel resultaat van 126 miljoen euro op de aanvullende zorgverzekeringen.

De bedrijfskosten van de zorgactiviteiten stegen van 469 miljoen euro in 2021 naar 492 miljoen euro in 2022. Hogere provisielasten door het gestegen aantal verzekerden en hogere uitvoeringskosten voor de Wlz lagen voor een belangrijk deel ten grondslag aan de gestegen kosten. Lagere personeelskosten dempten juist de kosten.

Door Achmea als geheel werd een nettoresultaat geboekt van 105 miljoen euro.