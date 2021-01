Zorgveld zet met gezamenlijke verklaring punt achter BIG-tumult

Bij verpleegkundige functiedifferentiatie mag niet slechts het diploma leidend zijn, maar tellen ook competenties en ervaring mee. Bovendien moeten verpleegkundigen voldoende zeggenschap over de invoering hebben, zowel direct – op team- of afdelingsniveau – als indirect op organisatieniveau via vertegenwoordigende lichamen.

Dat staat in een verklaring die FNV Zorg & Welzijn, NU’91, CNV zorg en welzijn, ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ, VGN en V&VN samen hebben opgesteld. Met de verklaring zetten de betrokken partijen definitief een punt achter het tumult rond de mislukte invoering van de Wet BIG II. Het wetsvoorstel, dat voorzag in groter onderscheid tussen verschillende verpleegkundige beroepsgroepen, stuitte op massaal verzet.

Streep

Met name ervaren, maar niet hoger opgeleide verpleegkundigen voelden zich ernstig tekort gedaan. De kwestie leidde binnen beroepsvereniging V&VN, die zich in eerste instantie achter het voorstel had geschaard, tot een forse bestuurscrisis. Mede op advies van verkenner Rinnooy Kan zette toenmalig minister Bruins in oktober 2019 definitief een streep door het wetsvoorstel.

Uitgangspunten

In de gezamenlijke verklaring geven de betrokken partijen duidelijkheid over de algemene uitgangspunten en voorwaarden voor functieherziening. Zo is afgesproken dat processen rond functiedifferentiatie, taakherschikking en een gedifferentieerde inzet transparant moeten zijn voor medewerkers. Weliswaar zijn werkgevers verantwoordelijk, maar verpleegkundigen dienen ‘adequaat betrokken’ te zijn. Ook moeten ze voldoende directe zeggenschap hebben op team- of afdelingsniveau en indirect op organisatieniveau via VAR, OR of Stafconvent.

Eén beroepsgroep

Uitgangspunt is dat verpleegkundigen ook bij differentiatie één beroepsgroep vormen. Als het gaat om kwaliteit van verpleegkundige zorg zijn verpleegkundigen op basis van hun professionele standaard verantwoordelijk. Bestuurders vertrouwen op, en geven ruimte aan de deskundigheid van de beroepsgroep.

Ontwikkelingskansen

Tot slot heeft iedere verpleegkundige – ongeacht diploma – recht op loopbaan- en ontwikkelingskansen. Bij de toegang tot functies van verschillend werk- en denkniveau wordt daarom naast diploma’s ook gekeken naar competenties, bekwaamheden, ervaring, talenten, wensen, ambities en motivatie.

Zeggenschap

Beroepsvereniging V&VN is content met de verklaring. “In deze verklaring leggen we de zeggenschap waar die hoort: bij de verpleegkundige beroepsgroep”, zegt vicevoorzitter Conny van Velden. “Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van verpleegkundige zorg en zij beslissen over hun beroep. Als een organisatie functiedifferentiatie wil invoeren, kan dit nooit een succes worden zonder intensieve betrokkenheid én goedkeuring van de verpleegkundigen waar het over gaat.”

Resterende punten

Met de verklaring zijn de eerste drie punten van het vijfpuntenplan dat volgde op het stopzetten van BIG II gerealiseerd. De resterende twee punten, te weten de ontwikkeling van een nieuw beroepsprofiel en een betere aansluiting tussen de verschillende opleidingen, worden komend jaar opgepakt.