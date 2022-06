Zorgverzekeraar Menzis stopt met beleggingen in fastfood

Menzis houdt op met beleggingen via de onderneming Yum! in Kentucky Fried Chicken en Pizza Hut. De zorgverzekeraar doet hamburgers, patat en pizza’s in de ban en mikt op gezonde en duurzame beleggingen. Dat melden het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant.

Ook bij Coca-Cola houdt Menzis het voor gezien. Beleggingen in McDonald’s werden al gestopt.

Zorgverzekeraars en fastfood

Het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant meldden eerder dit jaar dat zorgverzekeraars voor miljoenen investeren in fastfood. Dat tot verbijstering van artsen, wetenschappers en politici. Menzis zegt echter dat de plannen om uit fastfood te stappen vorig jaar al zijn gemaakt. Eerder hoopte de verzekeraar nog als aandeelhouder te kunnen aansporen tot het aanbieden van gezondere producten, maar dat lukt niet goed genoeg.

Menzis: gezondheid en duurzaamheid

Menzis zal in de nabije toekomst nog meer van dergelijke investeringen beëindigen. Het gaat dan vooral om bedrijven die niet voldoen aan eisen van Menzis op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. Later zal er ook worden gekeken naar investeringen die te maken hebben met alcohol, cannabis en gokken. Ook dierenwelzijn komt op de agenda, aldus Menzis. “Het is continu in beweging”, zegt een woordvoerster.